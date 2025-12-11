Haberler

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bazı Ünvanlarda 'Kariyer Zammı' İhtiyaç, Herkese Seyyanen Zam İse Zarurettir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konya'da yaptığı açıklamada kamu görevlilerine kariyer zammı yapılması gerektiğini ve tüm kamu çalışanlarına seyyanen zam yapılmasının zaruri olduğunu vurguladı.

(KONYA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bazı ünvanlarda 'kariyer zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir. Kamuda kariyer zammı olarak adlandırılan, plan bütçeden geçen ama geri çekildiği ifade edilen zam düzenlemesi içinde, bazı ünvanlar için ihtiyaç olan iyileştirmeye karşı çıkılmamalı ama eş değer olarak tüm kamu görevlilerine/emeklilerine de seyyanen zam yapılmalıdır" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konya'da düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Konya Teşkilat Buluşması" programına katıldı. Yalçın, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir. Kamuda kariyer zammı olarak adlandırılan, plan bütçeden geçen ama geri çekildiği ifade edilen zam düzenlemesi içinde, bazı ünvanlar için ihtiyaç olan iyileştirmeye karşı çıkılmamalı ama eş değer olarak tüm kamu görevlilerine/emeklilerine de seyyanen zam yapılmalıdır. Toplu Sözleşme tekliflerimiz içinde kariyer mesleklere yönelik zam önerimizi bütçe disiplini ve kaynak yokluğu bahanesi ile geri çeviren hükümet, maliye bürokrasisi; aynı konuya ilişkin ne hikmettir üç ay sonra kaynak bulmuş olacak ki kariyer zammı olarak ayrı bir paket şeklinde getirmeyi tercih etmiştir.

Bizim kariyer zammına ilişkin toplu sözleşmede ki tekliflerimizi bilenler, bizim amir memur ayırmadan çalışanlar için adil, hakkaniyetli iyileştirme isteyişimizi, duruşumuzu da bilirler. İki toplu sözleşmede de oransal zam kısmında anlaşamadık. Burada bir sorun var. Görmezden gelinmemeli, kulak ardı edilmemelidir. Herkes bilsin ki, kamuda ücret dengesini sağlamak ve gelir adaletini tesis etmek şu an için en önemli konudur. Bunu ötelemek yarın içinden çıkılmaz koca bir soruna dönüştürür.

Şimdi kamu personeli için reform yapma ve her şeyi yerli yerine oturtma zamanıdır. Sosyal maliyet daha da şişmeden geç kalınmış olsa da 'adaleti sağlamak için hiç bir zaman geç kalınmış değildir' düsturunca harekete geçme zamanıdır. Çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki, şimdi değilse ne zaman? Kariyer zammı diyorsak nerede en önemli kariyer meslek olan bilim insanlarına akademik zam? Nerede şube müdürüne, müfettiş yardımcısına, üniversite daire başkanına, bazı ünvan ve uzmanlara, mühendislere zam?"

Kaynak: ANKA / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title