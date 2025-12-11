Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bazı Ünvanlarda 'Kariyer Zammı' İhtiyaç, Herkese Seyyanen Zam İse Zarurettir

(KONYA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bazı ünvanlarda 'kariyer zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir. Kamuda kariyer zammı olarak adlandırılan, plan bütçeden geçen ama geri çekildiği ifade edilen zam düzenlemesi içinde, bazı ünvanlar için ihtiyaç olan iyileştirmeye karşı çıkılmamalı ama eş değer olarak tüm kamu görevlilerine/emeklilerine de seyyanen zam yapılmalıdır" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konya'da düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Konya Teşkilat Buluşması" programına katıldı. Yalçın, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı ünvanlarda 'Kariyer Zammı' ihtiyaç, herkese seyyanen zam ise zarurettir. Kamuda kariyer zammı olarak adlandırılan, plan bütçeden geçen ama geri çekildiği ifade edilen zam düzenlemesi içinde, bazı ünvanlar için ihtiyaç olan iyileştirmeye karşı çıkılmamalı ama eş değer olarak tüm kamu görevlilerine/emeklilerine de seyyanen zam yapılmalıdır. Toplu Sözleşme tekliflerimiz içinde kariyer mesleklere yönelik zam önerimizi bütçe disiplini ve kaynak yokluğu bahanesi ile geri çeviren hükümet, maliye bürokrasisi; aynı konuya ilişkin ne hikmettir üç ay sonra kaynak bulmuş olacak ki kariyer zammı olarak ayrı bir paket şeklinde getirmeyi tercih etmiştir.

Bizim kariyer zammına ilişkin toplu sözleşmede ki tekliflerimizi bilenler, bizim amir memur ayırmadan çalışanlar için adil, hakkaniyetli iyileştirme isteyişimizi, duruşumuzu da bilirler. İki toplu sözleşmede de oransal zam kısmında anlaşamadık. Burada bir sorun var. Görmezden gelinmemeli, kulak ardı edilmemelidir. Herkes bilsin ki, kamuda ücret dengesini sağlamak ve gelir adaletini tesis etmek şu an için en önemli konudur. Bunu ötelemek yarın içinden çıkılmaz koca bir soruna dönüştürür.

Şimdi kamu personeli için reform yapma ve her şeyi yerli yerine oturtma zamanıdır. Sosyal maliyet daha da şişmeden geç kalınmış olsa da 'adaleti sağlamak için hiç bir zaman geç kalınmış değildir' düsturunca harekete geçme zamanıdır. Çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki, şimdi değilse ne zaman? Kariyer zammı diyorsak nerede en önemli kariyer meslek olan bilim insanlarına akademik zam? Nerede şube müdürüne, müfettiş yardımcısına, üniversite daire başkanına, bazı ünvan ve uzmanlara, mühendislere zam?"