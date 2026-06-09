Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis'te grup toplantısı yapma hamlesi, TBMM kapısında tarihi anlara sahne oldu. Ziyaretçi yasağı üzerine kapı önünde açıklama yapan Özgür Özel’e bir vatandaşın "12 seçim kaybeden bu adam düşsün milletin yakasından" diye seslenmesi üzerine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır araya girerek "13" düzeltmesi yaptı.

MECLİS'TE KILIÇDAROĞLU ALARMI

"Mutlak butlan" davası sonucu mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, salı günü saat 13.30’da TBMM’de grup toplantısı düzenleyeceğini ilan etmesi Ankara'yı alarma geçirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kılıçdaroğlu destekçileri ve partililer Meclis'e akın etti. TBMM Dikmen Kapısı önünde kalabalığın birikmesiyle birlikte zaman zaman polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Meclis yönetiminin duruma müdahale ederek grup toplantısına "ziyaretçi yasağı" getirmesi üzerine, Kılıçdaroğlu hamle değiştirerek toplantının adresini son anda CHP Genel Merkezi olarak güncelledi.

ÖZGÜR ÖZEL KAPIDA AÇIKLAMA YAPTI

Meclis kapılarının Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye gelen partililere kapatılması üzerine, CHP lideri Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte vakit kaybetmeden Dikmen Kapısı önüne indi. Burada hem yasağa tepki göstermek hem de bekleyen kalabalığı teskin etmek amacıyla kameraların karşısına geçen Özel'in açıklamaları sırasında kameralara çok konuşulacak bir diyalog yansıdı.

"BAŞKANIM 12 SEÇİM KAYBETTİ..."

Özgür Özel kapı önünde kurmaylarıyla birlikte beklerken, kalabalığın arasından sıyrılan bir vatandaş yüksek sesle Özel'e doğru seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa oturmasına tepki gösteren yurttaş, “Başkanım, 12 seçim kaybetmiş bu adam düşsün artık milletin yakasından!” ifadelerini kullandı.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN "13" TARİHİ DÜZELTMESİ

Vatandaşın bu sitem dolu sözlerine en ilginç ve soğukkanlı tepki ise Özgür Özel’in hemen yanında duran CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Vatandaşın "12 seçim" ifadesini duyan Başarır, istifini bozmadan ve parmağıyla işaret ederek tek kelimelik bir düzeltme yaptı: “13!”