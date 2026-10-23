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Ali Mahir Başarır, Zonguldak'taki grizu patlamasında ölen 2 işçiye rahmet diledi

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Ali Mahir Başarır, Zonguldak'taki grizu patlamasında ölen 2 işçiye rahmet diledi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki grizu patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Başarır, patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için başsağlığı, yaralanan 5 işçi için acil şifa diledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Kilimli'de meydana gelen maden ocağındaki patlamaya ilişkin "Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 işçimize acil şifalar diliyor, tedavilerinin bir an önce tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Kilimli'de meydana gelen maden ocağındaki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 işçimize acil şifalar diliyor, tedavilerinin bir an önce tamamlanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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