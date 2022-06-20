Ali Mahir Başarır: Sizin Göreviniz Dolandırıcılara, Kara Para Aklayıcılarına Mı, Yoksa Vatandaşa mı Hizmet Etmek

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dolandırıcılık iddiası ile tutuklanan Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan'ın AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla poz verdiği fotoğraflara dikkat çekti. Başarır, "Oturduğunuz, kalktığınız, kahve içtiğiniz adamlar kimler; hiç mi aklınızdan geçmiyor? Sizin göreviniz dolandırıcılara, kara para aklayıcılarına, uyuşturucu baronlarına mı hizmet etmek, yoksa vatandaşa mı hizmet etmek" dedi.

Mahir Başarır, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 300 milyonluk dolandırıcılık yaptığı iddiası ile tutuklanmasının Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği ve Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ersin Akdoğan'ın Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve diğer AKP'lilerle çektirdiği fotoğraflara tepki gösterdi. Başarır, söz konusu fotoğrafları da eklediği açıklamasında şunları kaydetti:

"SİZİN GÖREVİNİZ DOLANDIRICILARA, KARA PARA AKLAYICILARINA MI, YOKSA VATANDAŞA MI HİZMET ETMEK"

"Ülkemiz öyle bir hale geldi ki başında bulunduğu kurumu kullanarak kendilerine çıkar sağlamak, vurgun yapmak artık sıradan hale geldi. Neredeyse her gün bir dolandırıcılık haberiyle uyanır olduk. İşte en son, seçim bölgem olan Mersin'deki bir dolandırıcılık haberiyle karşı karşıyayız. 70 bin Mersinli çiftçimizin üyesi olduğu bir kooperatifin başındaki adam, 300 milyonluk vurgun yapıyor. 250'ye yakın firmayı dolandırıyor. İlgili bakanlıklar hiç mi denetlemiyor bu kurumları? Dolandırılan insanlar şikayet etmedikçe işlenen suçlardan bakanlıkların haberi dahi olmuyor. Bir de bu utanmaz adam, AKP'den Mersin milletvekili aday adaylığını, Silifke Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklıyor. Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir anlayış. Buradan ilgili bakanlara sesleniyorum: Oturduğunuz, kalktığınız, kahve içtiğiniz adamlar kimler; hiç mi aklınızdan geçmiyor? Sizin göreviniz dolandırıcılara, kara para aklayıcılarına, uyuşturucu baronlarına mı hizmet etmek, yoksa vatandaşa mı hizmet etmek."

ANKA / Güncel