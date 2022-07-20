Ali Mahir Başarır: "3 Milyar TL'lik İhaleyi Yapan Devlet, İhaleyi Verdiği Şirkete El Koyduğu İçin İşi Kendi Yapmak Zorunda Kalacak"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, devletin Cengiz İnşaat'ın 21/b'den dolayı iptal ettirdiği ihaleyi Teknomel Yapı A.Ş. adlı bir şirkete verdiğini ileri sürdü. Bu şirkete devlet tarafından kayyum atandığını kaydeden Başarır, "Eğer öyleyse cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşecek. 3 milyar TL'lik ihaleyi yapan devlet, ihaleyi verdiği şirkete el koyduğu için işi kendi yapmak zorunda kalacak. Bu utanç bu iktidarın. Bu utanç bu ucube sistemin" dedi.

Ali Mahir Başarır, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti yapılırken zarar gören TEM bağlantı yolu ve tünellerinin güçlendirilmesi için 18 Ağustos 2021 tarihinde yapılan ihaleyle ilgili açıklama yaptı. Başarır, şöyle konuştu:

"TEKNOMEL YAPI AŞ'YE VERİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR"

"Bu ihale 21/b ile 779 milyon TL'ye MET-GÜN ve İSPA ortaklığı almıştı. İSPA'yı açıklamıştık. İSPA, Kalyon'un alt şirketiydi hatta ortakları bile Kalyoncu ailesinden oluşuyordu. Nasıl olduysa bu ihaleye Cengiz İnşaat'ın alt taşeronu Sarka İnşaat tarafından itiraz edildi ve ihale iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı davayı temyiz bile etmedi. Daha sonra 779 milyon TL olan bu ihalenin yaklaşık 3 milyar yaklaşık bedelle Teknomel Yapı AŞ'ye verildiği iddia ediliyor.

"BU ŞİRKETE KAYYIM ATANDI YANİ DEVLET EL KOYDU"

Peki bu şirket nasıl bir şirket? Düne kadar ismi farklıydı. 1 ay önce sermaye artırımı yapıldı, bu ticaret sicilde yayınlandı. En acısını olanını söylüyorum bu doğrusu büyük bir vahamet. Geçenlerde yapılan Demir Yumruk Operasyonu'nda nitelik dolandırıcılıktan, vergi kaçakçılığı, naylon fatura ve rüşvet gibi suçlardan dolayı el konulan şirketlerden bir tanesi bu. Şimdi bu şirkete kayyım atandı yani devlet el koydu."

"BU UTANÇ BU İKTİDARIN"

Başarır, ihaleye ilişkin "Geldiğimiz nokta nedir? Cengiz'in 21/b'den dolayı hep aldığı ihale yöntemini, iptal ettirdiği bu ihaleyi bir şekilde böyle şaibeli bir şirketin aldığı söyleniyor. Çıkıp, Devlet Hava Meydanları İşletmesi açıklasın. Bu ihale yapıldı mı? Teknomel Yapı A.Ş. aldı mı? Teknomel Yapı AŞ'ye devlet tarafından kayyım atandı mı? Eğer öyleyse cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşecek. 3 milyar TL'lik ihaleyi yapan devlet, ihaleyi verdiği şirkete el koyduğu için işi kendi yapmak zorunda kalacak. Bu utanç bu iktidarın. Bu utanç bu ucube sistemin" sözleriyle tepki gösterdi.

"EĞER ÖYLEYSE SEN O KOLTUKTA OTURAMAZSIN SAYIN BAKAN"

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sorular yönelten Başarır, şunları söyledi:

"Ben bakana soruyorum: Yapılan ihale neden EKAP'ta yayınlanmadı? Bu 779 milyon TL'lik ihale idare mahkemesi tarafından iptal edildikten sonra Danıştay'a gittiniz mi gitmediniz mi? Cengiz-Kalyon-Metgün-İSPA-Teknomel Yapı AŞ bir şekilde bağlantılı. Çünkü ihaleyi iptal ettiren şirket Cengiz'in alt taşeronu. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy Akyazı Kesimi Arası Toprak İşleri ihalesini almış. Bu kadar birbirine girmiş bu işler. Cengiz İnşaat 21/b ihalelerinden bu kadar rahatsızsa Cengiz İnşaat, yeni havaalanını, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ni niye aldı? 800 milyon TL'ye bitecek olan iş 3 milyar TL'yi buldu. Bunun parasını, hesabını verebilecek misin? Artık çevre kirliliğinden de öte ülkenin, 84 milyonun rızkına, midesine el uzattınız. Çekip gidin bir an önce ve bunları açıklayın. Teknomel diye bir şirket, 21/b'den dolayı iptal edilen bir ihaleyi yine 21/b ile almış. Eğer öyleyse sen o koltukta oturamazsın sayın bakan."

ANKA / Güncel