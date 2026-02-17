Haberler

Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan ramazan ayı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ali Kamil Soyuak, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, paylaşma ve dayanışma vurgusu yaparak, bu özel dönemin sabır, empati ve yardımseverlik duygularını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Ali Kamil Soyuak, başlayacak ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, paylaşma ve dayanışma vurgusu yaptı.

Soyuak, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu ayın bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olduğunu ifade etti. Ramazanın yalnızca aç kalmak anlamına gelmediğini vurgulayan Soyuak, sabır, empati, yardımlaşma ve paylaşma duygularının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu dönemde ihtiyaç sahipleri, yaşlılar, çocuklar ve tüm vatandaşlarla dayanışma içinde olunması gerektiğini belirten Soyuak, Ramazan'ın ilçeye, ülkeye ve İslam coğrafyasına barış, bereket ve sağlık getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Kız isteme töreninde olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kız isteme töreninde olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Gün değişikliği de işe yaramadı: İddialı bir dizi daha reyting kurbanı

Sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişi çekildi