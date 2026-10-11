Ali Babacan, Manisa Akhisar'daki TIR ile otobüs kazası için başsağlığı diledi

Ali Babacan, Manisa Akhisar'daki TIR ile otobüs kazası için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki TIR ile yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Babacan mesajında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifa diledi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen TIR ile yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, can kaybının artmamasını umut ediyorum" ifadelerine yer verdi.