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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da gezi dönüşünde kendilerinden haber alınamayan çocukların ve beraberlerindeki görevlilerin bir an önce sağ salim bulunmasını dileyerek, "Aklımız, dualarımız çocuklarımızla" dedi.

Babacan, Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla gezi dönüşünde irtibatın kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bolu'da gezi dönüşünde kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan çocuklarımızın ve beraberlerindeki görevlilerin bir an önce sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum.

Arama çalışmalarını sürdüren AFAD ve jandarma ekipleri ile gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.

Aklımız, dualarımız çocuklarımızla."

Kaynak: ANKA