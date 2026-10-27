Ali Babacan Antalya Kepez'deki hortumda ölen işçiler için başsağlığı diledi

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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Kepez'de meydana gelen hortum sonucu yaşamını yitiren işçilere başsağlığı diledi.

Ali Babacan, yaptığı açıklamada, "Antalya Kepez'de meydana gelen hortum sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Hortum felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA