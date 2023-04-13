Babacan, adaylığı tartışma konusu olan Sadullah Ergin hakkında sessizliğini bozdu: Aşmamız gereken ön yargılardan kaynaklanıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP sıralarından aday gösterilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Babacan, "Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in CHP'nin milletvekili aday listesinde Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesine ilişkin tartışmalarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"BİREYSEL VE KOLEKTİF HAKLARA YÖNELİK İŞLERE İMZA ATTI"

Sadullah Ergin hakkında eksik bilgi ve ön yargı olduğunu belirten Babacan, "Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum. 2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey'in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı." dedi.

"HEDEFİMİZ TAM DEMOKRATİK TÜRKİYE"

Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğunu belirten Babacan, "Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM'ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var. Pek çoğu hala topluma nefes imkanı sağlayan önemli düzenlemeler. Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye'dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.