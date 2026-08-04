Haberler

Erzurum'da Garaj Yangını: Vatandaş Hortumla Müdahale Etti

Erzurum'da Garaj Yangını: Vatandaş Hortumla Müdahale Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da atıl bir garajda çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Bir vatandaş bahçe hortumuyla alevlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını 30 dakikada kontrol altına aldı. Garajda bulunan mutfak tüpü güvenli alana taşındı, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'da atıl durumdaki bir garajda çıkan yangında, alevlerin evine sıçramasından endişe eden bir vatandaş bahçe hortumuyla müdahalede bulundu. Yangın sırasında kolundan hafif yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 2'nci Buket Sokak'ta bulunan atıl durumdaki garajda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede endişe yaratırken, garajın arkasındaki apartmanda oturan bir vatandaş bahçe hortumuyla evini levlerden korumak için uzun süre su tuttu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yangının bulunduğu alana yakın apartmanları tedbir amacıyla tahliye etti. Üç araçla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

MUTFAK TÜPÜ GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Söndürme çalışmaları sırasında garajda mutfak tüpü bulunduğunu fark eden itfaiye erleri, olası patlama riskine karşı tüpü önce tazyikli suyla soğuttu. Ardından güvenli alana taşıyarak olası tehlikeyi önledi. Yangını endişeyle izleyen ve yanan garajının önünden ayrılmak istemeyen sahibini polis memuru, zarar görmemesi için ikna ederek güvenli bölgeye uzaklaştırdı.

Yangında kolundan hafif yaralanan 1 kişiye olay yerine sevk edilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı

Sınırda seferberlik ilan edildi, tüm askerler göreve çağrıldı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay! Görenler hayran kalıyor
Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

Salah ile karşılaşan Türk taraftardan yıldız isme olay çağrı
Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı

Daha 19 yaşındaydı! Kahreden son anları kamerada
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı

Çıtayı fena yükselttiler! Çorum FK yeni sezondaki hedeflerini açıkladı
Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti