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Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Çalışmaları Başladı

Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Çalışmaları Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevilik ve Bektaşilik konusunda bilgi kirliliğini önlemek amacıyla 24 ciltlik bir ansiklopedi hazırlıyor. Yaklaşık 1000 akademisyenin katkısı ile oluşturulacak eserde, 10 bin madde yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, kanaat önderleri, akademisyenler ve editörlerce hazırlanan Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi ile bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Ansiklopedide yer alacak 10 bin maddenin belirlendiğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Alevilik ve Bektaşilik'te olmayan, kavramları yanlış anlatan, içini yanlış dolduran, çok uzun yıllardır devam eden bu yönde çalışmalar var. Dolayısıyla bu bilgi kirliliğinin önüne geçmemiz lazım. 24 ciltlik bir ansiklopedi hazırlamayı öngörüyoruz. 10 bin madde için yaklaşık 1000 akademisyenimizden katkı bekliyoruz, şu anda 44 alan editörümüz var.

Editörlerimiz kendi alanlarıyla ilgili kavramların bir kısmını akademisyenlerimize dağıttılar, onlar yazmaya başladılar. İnşallah gelecek yıl haziran ayı içerisinde bir aksilik olmazsa ilk yazılan maddeleri çevrim içi olarak halkımıza arz edeceğiz, sunacağız. Ondan sonra peyderpey ansiklopedi tamamlandıkça tüm maddeleri internete yükleyeceğiz. Daha sonra bunu 1 yıl çevrim içi olarak sistemde tutacağız. Gelen eleştirileri elden geçireceğiz ve daha sonra matbu baskısını yapacağız."

Alevi Bektaşi kanaat önderleri heyeti kontrol ediyor

Akademisyenlerin yaklaşık 1 yıldır ansiklopediyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Özdemir, bu çalışmalara Alevi Bektaşi kanaat önderlerinden oluşan heyetin katkı sunduğunun altını çizdi.

Alevi Bektaşi kanaat önderlerinin yazılan tüm maddeleri okumasından sonra ansiklopedinin halka sunulacağını anlatan Özdemir, "Yazılanların bir denetimden geçmesi lazım. Alevilik ve Bektaşilik ile milli birliğimiz adına yanlış bir şey yapmamak için çok titiz çalışmayla bu süreci yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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