Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden Protesto

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, burada yaptığı açıklamada, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına çelenk bıraktıklarını söyledi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kendisini Alevi kurumlarının yerine koyduğunu, Alevi kurumlarını kendi içinde ayrıştırma ve yeni bir Alevilik tanımı yapmaya çalıştığını öne süren Erçe, kurumu kurulduğu günden bugüne tanımadıklarını aktardı.

Her yıl 16-18 Ağustos'ta yapılan Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri kapsamında Başkanlığın bu yıl aynı tarihlerde farklı etkinlik düzenlediği için eleştirilerde bulunan Erçe, Başkanlığın 28 Ağustos'ta yapmayı planladığı toplantıya da hiçbir Alevi kurumu, dede ve cemevi yönetiminin katılmaması gerektiği görüşünü paylaştı.

Protestonun ardından Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Erçe ve beraberindekilere çay ikram ederek, karanfil vermek istedi. Ancak Erçe ve beraberindekiler ikramı kabul etmeyerek slogan attı.

Ersin, bunun üzerine "Başımın üstünde yeriniz var, bizim kapımız herkese açık, size çay da getirdik, gelin konuşalım. Ben de dede torunuyum, Pir'in soyundan geliyorum. 28 Ağustos'taki toplantıya size özellikle davetiye de gönderdim." dedi.

"Bu kurum herkese açık, desteğimiz herkese eşit minvalde"

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin, protesto sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Federasyonun demokratik haklarını yerine getirdiğini ve kendilerinin de bunu olumlu bir şekilde karşıladığını söyledi.

Her türlü eleştiriye açık ve kapılarına geleni misafir etmekle yükümlü olduklarını ifade eden Ersin, "Taş atanı gülle karşılarız, çiçekle karşılarız, iyi niyetimizi gösterdik. Çay, kahve ikramımızı yaptık. Biraz beyhude oldu ama hiç problem değil. Biz, gül uzatmakla yükümlüyüz dedik ve onlar da naçizane kendi bildikleri doğrultuda ilerlediler." diye konuştu.

Ersin, 28 Ağustos'ta Türkiye genelindeki cemevi başkanları ve dedelerden, özellikle Ocakzade dedelerin ve derneklerin katılımıyla toplantı yapacaklarını kaydetti.

Kuruma başladığı gün itibarıyla "Birlik için sözümüz var" mottosuyla çalıştıklarını vurgulayan Ersin, şunları ifade etti:

"Bu kurumun mevzuatı gereği cemevlerinin tadilatı, teşrifatı ve genel giderlerini karşılamakla yükümlü bir kurum, destek hizmetleri bağlamında kurulmuş bir kurum. Bu kurumu farklı yönlere çekmek istiyorlar ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz hizmet için buradayız ve hizmet için elimizden geleni yapacağız. Cemevlerinden sorumlu uzmanlarımız var, ben de haftada iki gün sahaya çıkıyorum, toplantılar yapıyoruz. 2 bin 104 cemevimiz var, yüzde 60'ına destek veriyoruz. Her geçen gün bu sayı artarak devam ediyor. Bu kurum herkese açık, desteğimiz herkese eşit minvalde olacak."

Göreve geldiğinde Alevi derneklerini ve federasyonu aradığını ve birlikte etkinlik yapmak istediğini ifade ettiğini belirten Ersin, "Hacı Bektaş Anma etkinliklerinin bir olmasını istediğini ilk günden beri söylüyorum. Nevşehir Belediye Başkanından da orta yol bulmasını istedim. Ama gittiler kendileri ayrı yaptılar. 5, 10 yıl önce böyle bir şey yoktu. Ben çatı örgütlerine de 'seneye ikilik olsun istemiyorum.' dedim. Seneye 16, 17 ve 18 Ağustosta 3 gün boyunca üzerimize düşen ne varsa yardımcı ve destekçileriyiz." diye konuştu.