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Ales, Pazar Günü Yapılacak, Sınava 171 Bin 640 Aday Katılacak

Ales, Pazar Günü Yapılacak, Sınava 171 Bin 640 Aday Katılacak
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava, 171 bin 640 aday katılacak. Sınav sonuçları, 6 Aralık’ta açıklanacak.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava 171 bin 640 aday katılacak. Sınav sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak.

Sınava 81 ilde 486 bina kullanılarak 6 bin 760 salonda yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Uygulanacak sınav ile ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yılda üç defa gerçekleştirdiğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncüsünü Pazar günü 81 ilde uygulayacağız. Adayların alacakları puanlar, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak" dedi.

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bin 240 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca, uygulamaya 651 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için de gerekli düzenlemeler yapıldı, tedbirler alındı. Sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" diye konuştu.

Nüfus müdürlükleri, saat 10.00'a kadar açık olacak

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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