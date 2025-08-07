Aldığımız Nefes Filmi, San Sebastian Film Festivali'nde Yarışacak

"Aldığımız Nefes" adlı film, 19-27 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek 73. San Sebastian Film Festivali'nin "New Directors" bölümünde yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT Sinema desteğiyle çekilen, Şeyhmus Altun'un yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi festivalde Avrupa prömiyerini yapacak.

Türkiye- Danimarka ortak yapımı film, 73. San Sebastian Film Festivali'nde "New Directors" bölümünde yarışacak.

Yapımcılığını Fevziye Hazal Yazan, ortak yapımcılığını Johanna Sveinsdottir, görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin'in yaptığı, yapım sürecini Jurnal Kolektif'in üstlendiği filmin kurgusu Evren Lus, sanat yönetmenliğini ise Sevi Sevgi imzası taşıyor.

Başrolünde genç oyuncu Defne Zeynep Enci'nin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda usta oyuncular Hakan Karsak, Sacide Taşaner ile genç yetenekler Rüzgar Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak da bulunuyor.

Film, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada hayatı bir anda altüst olan 10 yaşındaki Esma'nın gözünden bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını anlatıyor.