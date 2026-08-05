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ALDER Başkanı Güzel, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Karakaya'yı Ziyaret Etti

ALDER Başkanı Güzel, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Karakaya'yı Ziyaret Etti
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Anadolu Lisanslı Depocular Derneği (ALDER) Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya'yı ziyaret etti. Görüşmede lisanslı depoculuk sisteminin durumu, tarım sektöründeki gelişmeler, ürün depolama altyapısının güçlendirilmesi ve sektörün geleceği ele alındı. Karakaya, lisanslı depoculuğun önemine vurgu yaparak işbirliğine açık olduklarını belirtti ve ziyaret için teşekkür etti.

Anadolu Lisanslı Depocular Derneği (ALDER) Başkanı Mahmut Güzel, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, lisanslı depoculuk sisteminin mevcut durumu, tarım sektöründeki güncel gelişmeler, ürün depolama altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım ürünleri ticaretinin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya, lisanslı depoculuğun üreticiler, tüccarlar ve tarım sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü işbirliğini önemsediklerini ifade etti.

Karakaya, ziyaret dolayısıyla ALDER Başkanı Güzel'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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