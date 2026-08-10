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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde toprak set inşa etti

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde toprak set inşa etti
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İsrail ordusuna bağlı bir birlik, Lübnan'ın güneyindeki Zevtar el-Garbiye kasabasına girerek meydana yaklaşık 100 metre mesafede toprak set oluşturdu. Lübnan ordusunun 21 Temmuz'da konuşlandığı kasabada, İsrail'in varlığını sürdürme adımı bölgedeki gerginliği artırıyor.

ZEVTAR EL-GARBİYE, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail ordusuna bağlı bir askeri birliğin çok sayıda araç ve bir buldozer eşliğinde Lübnan'ın güneyindeki Zevtar el-Garbiye kasabasına girdiği, kasaba meydanına yaklaşık 100 metre mesafede bir toprak set inşa ettiği bildirildi.

Lübnan ordusu, haziran ayı sonunda imzalanan Lübnan-İsrail çerçeve anlaşması kapsamındaki pilot bölge düzenlemeleri doğrultusunda 21 Temmuz'da kasabaya konuşlanmıştı.

İsrail ordusunun kasabada varlığını devam ettirmeye yönelik adımı nedeniyle bölgede gerginlik devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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