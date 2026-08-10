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Edinburgh'da Kültür Festivali Heyecanı Başladı

Edinburgh'da Kültür Festivali Heyecanı Başladı
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İskoçya'nın başkenti Edinburgh, Edinburgh Uluslararası Festivali, Edinburgh Fringe Festivali ve Kraliyet Askeri Gösterisi gibi etkinliklerle dünyaca ünlü festival sezonuna ev sahipliği yapıyor. 7 Ağustos'ta başlayan bu etkinlikler, küresel sanatçıları ve izleyicileri bir araya getiriyor.

EDINBURGH, 10 Ağustos (Xinhua) -- İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Edinburgh Uluslararası Festivali, Edinburgh Fringe Festivali ve Edinburgh Kraliyet Askeri Gösterisi dahil olmak üzere bir dizi kültürel etkinlik düzenleniyor. 7 Ağustos'ta başlayan festival sezonu, dünyanın dört bir yanından sanatçı ve izleyicileri bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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