BM Çölleşmeyle Mücadele Konferansı Moğolistan'da Başladı
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı (COP17), Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da başladı. Konferans, çölleşme, arazi verimsizleşmesi ve kuraklıkla mücadele eylemlerini hızlandırmayı hedefliyor. Ayrıca, Çin teknolojilerinin BM sözleşmesiyle uyumlu olarak Afrika'nın çölleşmeyle mücadele çabalarını güçlendirdiği vurgulandı.
NAİROBİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı (COP17) pazartesi günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da başladı.
COP17 çölleşme, arazilerin verimsizleşmesi ve kuraklıkla mücadeleye yönelik eylemleri hızlandırmayı amaçlıyor.
Çin teknolojileri, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi ile uyumlu olarak, Afrika'nın çölleşmeyle mücadele çabalarını güçlendiriyor.
Kaynak: Xinhua