Çin'in Yerli Üretim C919 Uçağı İlk Uluslararası Rotasında: Beijing-Ulan Batur Seferleri Başladı

ULAN BATUR, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yerli üretim C919 uçağının ilk uluslararası rotasını Beijing ile Ulan Batur arasında hizmete açtı.

Çinli havayolu şirketi Air China'nın yaptığı açıklamaya göre, şirketin CA723 sefer sayılı uçağı çarşamba günü yerel saatle 15.00 sularında Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan Ulan Batur'a hareket etti.

Çin'in sivil havacılık için geliştirdiği ilk yerli büyük yolcu uçağı olan C919, ticari hizmete girmesinden bu yana çok sayıda başarılı iç hat seferi gerçekleştirdi.

Yerli üretim C919'un 28 Mayıs 2023'teki ilk ticari uçuşunun ardından açılan bu ilk uluslararası rota, Çin'in yerli ana hat yolcu uçağının tarifeli uluslararası uçuşlarda yeni bir döneme girdiğini ortaya koyuyor.

Çin-Moğolistan rotasında gerçekleştirilen bu uçuş, C919'un iki ülkenin uluslararası sivil havacılık standartlarını başarıyla karşıladığını ve tarifeli uluslararası ticari yolcu faaliyetleri için resmi yeterlilik kazandığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua