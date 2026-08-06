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Çeltik Tarlasında Etnik Moda Defilesi

Çeltik Tarlasında Etnik Moda Defilesi
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YUEXİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk Bölgesi'nde bulunan çeltik tarlası moda defilesine ev sahipliği yaptı.

YUEXİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk Bölgesi'nde bulunan çeltik tarlası moda defilesine ev sahipliği yaptı.

Salı günü düzenlenen etkinlikte, bölgenin dört bir yanından gelen 60 manken, geleneksel etnik kıyafetler ve moda tasarımlarıyla podyumda boy gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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