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Huangshan'da Dev Balık Feneri Geçit Törenleriyle Görsel Şölen

Huangshan'da Dev Balık Feneri Geçit Törenleriyle Görsel Şölen
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Çin'in Huangshan kentindeki tarihi kasabalarda düzenlenen dev balık feneri geçit törenleri, ziyaretçilere görsel şölen sundu. Gösterileri izlemek için bölgeye akın eden turistler, yerel turizm ve ilgili sektörlere canlılık kattı.

HUANGSHAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Huangshan kentindeki tarihi kasabalarda düzenlenen dev balık feneri geçit törenleri, ziyaretçilere görsel şölen sundu. Gösterileri izlemek için Huangshan'a akın eden turistler, yerel turizm ve ilgili sektörlere de canlılık kattı.

Kaynak: Xinhua
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