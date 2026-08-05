Huangshan'da Dev Balık Feneri Geçit Törenleriyle Görsel Şölen
Çin'in Huangshan kentindeki tarihi kasabalarda düzenlenen dev balık feneri geçit törenleri, ziyaretçilere görsel şölen sundu. Gösterileri izlemek için bölgeye akın eden turistler, yerel turizm ve ilgili sektörlere canlılık kattı.
HUANGSHAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Huangshan kentindeki tarihi kasabalarda düzenlenen dev balık feneri geçit törenleri, ziyaretçilere görsel şölen sundu. Gösterileri izlemek için Huangshan'a akın eden turistler, yerel turizm ve ilgili sektörlere de canlılık kattı.
Kaynak: Xinhua