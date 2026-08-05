Huangshan'da Dev Balık Feneri Geçit Törenleriyle Görsel Şölen

HUANGSHAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Huangshan kentindeki tarihi kasabalarda düzenlenen dev balık feneri geçit törenleri, ziyaretçilere görsel şölen sundu. Gösterileri izlemek için Huangshan'a akın eden turistler, yerel turizm ve ilgili sektörlere de canlılık kattı.

Kaynak: Xinhua