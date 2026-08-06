Heilongjiang'da sel felaketi sonrası merkezi hükümetten 50 milyon yuan destek

HARBİN, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde sel mevsiminin başlamasıyla birlikte afet önleme ve selle mücadele çalışmaları hız kazandı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre, selden etkilenen Heilongjiang eyaletinde afet sonrası toparlanma çalışmalarına destek amacıyla merkezi hükümet bütçesinden 50 milyon yuan (yaklaşık 7,36 milyon ABD doları) fon tahsis edildi.

Kaynak: Xinhua