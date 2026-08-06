Heilongjiang'da sel felaketi sonrası merkezi hükümetten 50 milyon yuan destek
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde sel mevsiminin başlamasıyla afet önleme ve mücadele çalışmaları hızlandı. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, selden etkilenen eyaletteki afet sonrası toparlanma çalışmalarına destek için merkezi hükümet bütçesinden 50 milyon yuan (yaklaşık 7,36 milyon ABD doları) fon tahsis etti.
HARBİN, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde sel mevsiminin başlamasıyla birlikte afet önleme ve selle mücadele çalışmaları hız kazandı.
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre, selden etkilenen Heilongjiang eyaletinde afet sonrası toparlanma çalışmalarına destek amacıyla merkezi hükümet bütçesinden 50 milyon yuan (yaklaşık 7,36 milyon ABD doları) fon tahsis edildi.
Kaynak: Xinhua