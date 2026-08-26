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Çin finansmanıyla Ramallah'ta çocuklara destek projesi

Çin finansmanıyla Ramallah'ta çocuklara destek projesi
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Çin'in finansmanıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde hayata geçirilen çocuklara destek projesi kapsamında, 136 çocuğa 803 saatlik eğitim verildi. İngilizce, matematik, fen bilimleri, satranç, Dabke halk dansı, gazetecilik ve yapay zeka gibi ders ve etkinliklerin yanı sıra psikososyal destek ve ebeveynlik atölyeleri de düzenlendi.

RAMALLAH, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in finansmanıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çocuklara yönelik destek projesi hayata geçirildi.

Çin'in Filistin Ofisi tarafından finanse edilen çocuklara destek projesinin organizatörleri, 71 kız ve 65 erkek çocuğun katıldığı program kapsamında 803 saatlik eğitim ve öğretim faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında İngilizce, matematik ve fen bilimleri derslerinin yanı sıra satranç, Dabke geleneksel halk dansı, gazetecilik ve yapay zeka uygulamalarına yönelik etkinlikler de düzenlendi.

Psikososyal desteğe de yer verilen projede, 97 çocuk duyguları ifade etmeye yönelik grup etkinliklerine, 28 anne ise ebeveynlik atölyelerine katıldı.

Kaynak: Xinhua
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