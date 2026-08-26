Çin finansmanıyla Ramallah'ta çocuklara destek projesi

RAMALLAH, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in finansmanıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çocuklara yönelik destek projesi hayata geçirildi.

Çin'in Filistin Ofisi tarafından finanse edilen çocuklara destek projesinin organizatörleri, 71 kız ve 65 erkek çocuğun katıldığı program kapsamında 803 saatlik eğitim ve öğretim faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında İngilizce, matematik ve fen bilimleri derslerinin yanı sıra satranç, Dabke geleneksel halk dansı, gazetecilik ve yapay zeka uygulamalarına yönelik etkinlikler de düzenlendi.

Psikososyal desteğe de yer verilen projede, 97 çocuk duyguları ifade etmeye yönelik grup etkinliklerine, 28 anne ise ebeveynlik atölyelerine katıldı.

Kaynak: Xinhua