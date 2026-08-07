Beijing'deki Parklarda Robotlar Göreve Başladı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Farklı işlevleri yerine getiren robotlar kısa süre önce Çin'in başkenti Beijing'deki 14 belediye parkında göreve başladı. Robotlar, günlük kamu görevleri sırasında temizlik, akıllı denetim, rehberli turlar, su kurtarma, peyzaj bakımı ve ekolojik izleme gibi akıllı hizmetler sunuyor.

Kaynak: Xinhua