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Beijing'deki Parklarda Robotlar Göreve Başladı

Beijing'deki Parklarda Robotlar Göreve Başladı
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Çin'in başkenti Beijing'deki 14 belediye parkında farklı işlevlere sahip robotlar hizmet vermeye başladı. Robotlar; temizlik, akıllı denetim, rehberli turlar, su kurtarma, peyzaj bakımı ve ekolojik izleme gibi akıllı hizmetler sunarak günlük kamu görevlerinde yardımcı oluyor.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Farklı işlevleri yerine getiren robotlar kısa süre önce Çin'in başkenti Beijing'deki 14 belediye parkında göreve başladı. Robotlar, günlük kamu görevleri sırasında temizlik, akıllı denetim, rehberli turlar, su kurtarma, peyzaj bakımı ve ekolojik izleme gibi akıllı hizmetler sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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