Vietnam'a ait batan geminin 47 mürettebatı Çin tarafından kurtarıldı
GÜNEY ÇİN DENİZİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde elverişsiz hava koşullarında seyrederken cuma gecesi batan Vietnam gemisinin 62 mürettebatından 47'sinin Çin tarafından kurtarıldığını bildirdi.
GÜNEY ÇİN DENİZİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde elverişsiz hava koşullarında seyrederken cuma gecesi batan Vietnam gemisinin 62 mürettebatından 47'sinin Çin tarafından kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua