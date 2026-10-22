Albüm: Çin donanmasına ait hastane gemisi Fildişi Sahili'ndeki sağlık görevini tamamladı

Albüm: Çin donanmasına ait hastane gemisi Fildişi Sahili'ndeki sağlık görevini tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABİDJAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark hastane gemisi, Fildişi Sahili'ndeki yedi günlük dostluk ziyareti ve sağlık hizmetlerini tamamlayarak çarşamba günü Abidjan Limanı'ndan ayrıldı.
ABİDJAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark hastane gemisi, Fildişi Sahili'ndeki yedi günlük dostluk ziyareti ve sağlık hizmetlerini tamamlayarak çarşamba günü Abidjan Limanı'ndan ayrıldı.
Kaynak: Xinhua