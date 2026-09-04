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Gyirong Sınır Kapısı'nda Elektrik Yeniden Sağlandı

Gyirong Sınır Kapısı'nda Elektrik Yeniden Sağlandı
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Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından, Çin Devlet Şebekesi Şirketi ekipleri risklere rağmen çalışarak perşembe akşamı itibarıyla merkez bölgedeki geçici elektrik hatlarını onardı ve elektrik tedarikini yeniden sağladı.

GYİRONG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde 26 Ağustos'ta heyelanın vurduğu Gyirong Sınır Kapısı'nın merkezinde elektrik tedariki yeniden sağlandı.

Çin Devlet Şebekesi Şirketi, heyelan ve sık yaşanan kaya düşmesi gibi risklere rağmen sahada aralıksız çalışan personelin, perşembe günü saat 20.00 itibarıyla sınır kapısının merkez bölgesindeki geçici elektrik hatlarını onardığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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