Albüm: 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı, Dubai'de başladı

Albüm: 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı, Dubai'de başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DUBAİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı (WETEX), salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
DUBAİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı (WETEX), salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kaynak: Xinhua