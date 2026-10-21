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Albüm: 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı, Dubai'de başladı

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Albüm: 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı, Dubai'de başladı
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DUBAİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı (WETEX), salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

DUBAİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 28. Su, Enerji, Teknoloji ve Çevre Fuarı (WETEX), salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kaynak: Xinhua
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