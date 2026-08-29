2026 Çin Büyük Veri Fuarı Guiyang'da Başladı: Yapay Zeka Entegrasyonu Öne Çıkıyor

GUİYANG, 29 Ağustos (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı cuma günü Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da başladı.

"Token: Veri Unsurlarının Değerine Doğru Yeni Bir Yol" temasıyla düzenlenen fuar, 372 yerli ve yabancı şirket ile 16.000'den fazla konuğu bir araya getirdi. Fuarda, veriyi yapay zeka ile entegre eden en son yenilikler sergileniyor.

Kaynak: Xinhua