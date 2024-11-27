Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti
Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: 'Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek' diyordu

Çetenin, bebekleri nasıl katlettiğini tüyler ürperten sözlerle anlattı

Albayrak Grubu'ndan Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albayrak Grubu'nun düzenlediği Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, Konya'da Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Serginin açılışında konuşan yetkililer, serginin hat sanatının önemini vurguladı ve kültürel değerlerin korunmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

Albayrak Grubunun Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Albayrak Grubunca, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Ziraat Katılımın destekleriyle düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, önemli eserlerden oluşan serginin açılışı vesilesiyle Albayrak Grubuna teşekkür etti.

Konya'nın kültür ve sanatın merkezi olduğunu dile getiren Altay, "Hat sanatı, ince ayrıntılarında saklı olan hikmet ve zarafetiyle medeniyetimizin dünya ile bağlantısını, Allah'a olan yakınlığımızı ve onun adını her daim yüceltme çabamızı en güzel şekilde yansıtan sanat dallarından biridir. Hat sanatının sabırla yoğrulan her bir satırı bize tam anlamıyla şu mesajı veriyor; 'İman, estetik ile birleştiğinde ruhumuzu besleyen bir nehre dönüşür.' İşte bu sergi o nehri bize sunuyor." diye konuştu.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de Albayrak Grubu olarak kalıcı değerler üretme sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi.

Kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini, 6 yılda binden fazla kitabı okuyucuyla buluşturduklarını dile getiren Sivri, "Aynı şekilde Bilge Çocuk dergisinden Derin Tarih dergisine, 7'den 70'e, 12 dergimizle, farklı alanlarda dergilerimizle, insanımıza kültür coşkusunu ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Düzenledikleri serginin de kalıcı değer üretme gayretlerinin bir tezahürü olduğunu aktaran Sivri, "İslam medeniyetinde Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması, tebliği kadar yazılmasına da çok büyük önem verilmiştir. Hattatlar Allah kelamını en güzel şekilde yazmak için geçmişten bugünümüze kadar bir gayret içerisinde bulunmuşlardır." dedi.

Sivri, sergide Türkiye'nin tanınan hattatlarının önemli eserlerine yer verdiklerini ve sergiyi 24 farklı şehre ulaştırdıklarını belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol heyeti ile ziyaretçiler sergideki eserleri inceledi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
img

Doktorlar'ın Ela'sının son halini görenler inanamıyor
img

"Üşümesin" diye dükkana aldı, neye uğradığını şaşırdı
img

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 27 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? Leyla 12. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Leyla CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Çarşamba hangi diziler var? 27 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi! 27-28 Kasım Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.