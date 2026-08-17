Alaşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları A.D'nin (45) Sarısu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerini fark eden A.D. kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA