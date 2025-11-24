Haberler

Alaşehir'de Sentetik Ecza Hap Operasyonu: 9 Bin 140 Adet Ele Geçirildi

Alaşehir'de Sentetik Ecza Hap Operasyonu: 9 Bin 140 Adet Ele Geçirildi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma, düzenlediği operasyonda 9 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine F.U. (21) ve D.Ö.'nün (27) sentetik ecza hap satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, iki şüphelinin bulunduğu adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda toplam 9 bin 140 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U., tutuklanırken, D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
