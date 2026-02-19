Haberler

Türk Kızılay, Alaşehir'de iftar programı düzenledi

Türk Kızılay, Alaşehir'de iftar programı düzenledi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen iftar programında, 12 bin kişiye iftar verilmesi planlanıyor. Şube Başkanı Nedim Yamak, bu ramazan boyunca 134 aileye nakdi yardım yapılacağını ve 50 aileye gıda desteği sağlanacağını açıkladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi.

Türk Kızılay Alaşehir Şubesince Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda ilk iftar gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Nedim Yamak, bu ramazanda "Bir başına olanların yanı başındayız" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Ramazan boyunca 12 bin kişiye iftar vermeyi planladıklarını aktaran Yamak, 134 aileye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplam 402 bin lira nakdi yardım yapılacağını, ayrıca 50 aileye 100 koli gıda desteği sağlanacağını ifade etti.

İftar programlarının bağışçıların desteğiyle sürdürüldüğünü kaydeden Yamak, hayırseverleri destek vermeye davet etti.

Alaşehir Belediyesi de iftar çadırı önünde vatandaşlara çay ikramında bulundu. İkramın ramazan boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Özden Doğan
