Alanya'da Tur Teknesi Çalışanları Gurbetçi Tatilciye Saldırdı

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanları, gurbetçi tatilciye sopalarla saldırdı. Olayın ardından tekneciler basın açıklaması yaptı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grup gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırdı. Yumruklu- sopalı kavgaya ilişkin bugün açıklama yapan tekneciler, C.A.'nın misafirlerine sarkıntılık ederek, ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti.

Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi 27 yaşındaki C.A., teknelerin önünden geçtiği sırada, iddiaya göre 'hanutçu' diye tabir edilen tekne çalışanları, günübirlik gezi satmak istedi. Bunu reddeden tatilci ile tekne çalışanları arasında küfürleşme yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine gurbetçiye; gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Dövülen gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı. Kavga görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın ardından bugün kavgaya karışan tur teknecileri basın açıklaması yaptı.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı fakat savcılığın soruşturma başlattığı öğrenilen olayda teknecilerin, Lübnanlı olduğunu öne sürdüğü C.A.'nın Mardin nüfusuna kayıtlı gurbetçi ve lisanslı boksör olduğu, olay sonrası Almanya'ya döndüğü öğrenildi. Diğer yandan savcılığın, kavgaya karışan tekne çalışanı 2 kişiyi yeniden ifadelerinin alınmasının ardından bıraktığı belirtildi.