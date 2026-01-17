Haberler

Alanya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Alanya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki kamyondan biri devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Galip D. idaresindeki 09 AIC 924 plakalı kamyon, Avsallar Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen Alanya Belediyesine ait Hilmi Ö'nün kullandığı 07 ASJ 492 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

Kontrolden çıkan çöp kamyonu, park halindeki 07 AUN 880 plakalı elektrikli motosiklete çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, çöp kamyonu sürücüsü ile Mehmet G. ve Hüseyin U. yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı, kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza bölgedeki bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Beyaz Saray isimleri tek tek ilan etti! Hakan Fidan'a kritik görev
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir