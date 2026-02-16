Haberler

1 kişinin öldüğü kazada 2 otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freninin tutmaması sonucu TIR'ın çarptığı iki otomobilden birinin sürücüsü hayatını kaybetti. TIR sürücüsü tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada, 2 otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü Muzaffer Şimşek (61), tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Şimşek idaresindeki 07 CFZ 814 plakalı TIR, freninin tutmaması sonucu karşı yönden gelen Ömer Demir (23) yönetimindeki 07 BBT 686 plakalı otomobil ile Ramazan İşbilir (49) idaresindeki 07 CEJ 971 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın çarptıktan sonra sürüklediği otomobilin sürücüsü Demir, sıkıştığı araçta hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Ramazan İşbilir, Canan İşbilir (46) ve Azra İşbilir'in (11) hastanedeki tedavileri sürüyor.

Gözaltına alınan TIR'ın şoförü Muzaffer Şimşek ise bugün sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
