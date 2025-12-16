Dayısının saldırısında yaralandı, 'Kapıyı açar açmaz ateş etti, mucize eseri hayatta kaldım' dedi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde emlakçılık yapan dayısı İlhan S.'nin (58) silahlı saldırısında ablası Deniz Şişman (39) ölen, babası Ş.Ş. ile kendisi de yaralanan M.Ş. (36) sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kapıyı açar açmaz başıma ateş etti. Mucize eseri hayatta kaldım" dedi.

Olay, 11 Aralık'ta saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Dayı İlhan S., yeğeni M.Ş.'yi evinde tabancayla vurup, Yunus Emre Caddesi'nde yeğenleri ile ortaklığı bulunan emlak ofisine gitti. İlhan S., önce yeğeni Deniz Şişman'ı (39), ardından ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi (65) tabancayla vurdu. Emlak ofisinden çıkıp, arka sokaktaki Çelikler Süleymaniye Camisi'nin avlusuna giden İlhan S., burada aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlhan S. dahil 3 yaralı, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Deniz Şişman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ş.Ş. ve İlhan S.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü, M.Ş.'nin ise taburcu edildiği belirtildi.

Olay öncesi İlhan S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi ve yeğenlerini suçlayıp, yakınlarından helallik istediği ortaya çıktı.

'KAPIYI AÇAR AÇMAZ BAŞIMA ATEŞ ETTİ'

Olayın ardından M.Ş., sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlhan S. ile yaklaşık 1,5 yıl önce ortaklıklarını sonlandırdıklarını belirten M.Ş., "Kendisi farklı zamanlarda şahsıma ve şirketime yönelik asılsız ve tutarsız iddialarda bulunmaya başlamıştır. Bu mesnetsiz iddialara son vermek ve taraflar arasında adil bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla, defalarca ortak aile büyüklerimiz ve konuya vakıf kişilerin katılımıyla bir toplantı düzenlenmesini talep etmemize rağmen, İlhan S. iddialarının temelsiz olduğunu bildiğinden her seferinde bu toplantıyı reddetmiştir. Sonrasında, kendisinin de itiraz edemeyeceği şekilde tarafsız kişilerin belirlendiği ve elimizdeki kanıtların sunulacağı bir toplantının 11 Aralık 2025 günü saat 11.00'de tarafsız bir grubun huzurunda yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantı hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz sırada, katil zanlısı İlhan S. gerçeklerin ortaya çıkmasından endişe duyduğu ve artık yaptıklarını gizleyemeyeceğini anladığından, saat 10.15'te yani toplantının başlamasına 45 dakika kala evimin kapısını çalmış ve kapıyı açar açmaz başıma ateş etmiştir. Mucize eseri hayatta kaldım. Beni vurduktan sonra, yaklaşık 500 metre mesafedeki ofisime yürüyerek gitmiş ve orada hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği canice bir saldırıda bulunmuştur. Ablam Deniz Şişman'ı vahşice katletmiş, ardından babam Ş.Ş.'ye 4 el ateş etmiştir. Güvenlik kamera kayıtlarından, elinde silahla diğer odalarda başka kimler olduğunu araştırdığı ve ofisimize ziyarete gelen 18 yaşın altındaki bir gencin saklanarak kurtulduğu görülmüştür. Hiçbir kültürde ve dinde karşılığı olmayan bu vahşetin, vicdanlarda asla kabul edilemeyecek bir davranış olduğuna inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

İlhan S.'nin sosyal medya paylaşımında yer alan suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini, bu söylemlerin katliamı meşrulaştırmak ve kendini haklı göstermek amacıyla yaptığını öne süren M.Ş., "Sosyal medyada asılsız ve manipülatif ifadeler kullanmıştır. Bu derece ağır iftiraları kabul etmediğimizi bu acılı süreçte kamuoyuyla paylaşmak zorunda hissettik. İlhan S.'nin işlediği adi suç nedeniyle en ağır cezayı alması için adli süreci başlattığımızı ve bu yönde gereken her türlü hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isteriz" dedi.