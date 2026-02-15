Haberler

Alanya'da toprak kayması kamerada

Alanya'da toprak kayması kamerada
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası 13 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Evin içinde taşların biriktiği bildirildi, can kaybı yaşanmadı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Alanya'da 2 gündür etkili olan sağanak sonrası dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu Büyükhasbahçe Mahallesi'nde 6, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde 7 olmak üzere 13 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Barikat konulup, güvenlik şeridi çekilen bölgede olası toprak kayması riskine karşı vatandaşların binalara girişine izin verilmiyor.

Büyükhasbahçe Mahallesi, Köşk mevkiindeki bir evin yakınına toprak kayması sonucu kopan duvardan taşların dökülme anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Toprak kayması sonucu evin giriş kapısı toprak ve taş yığınıyla doldu.

Olay anını anlatan ev sahibi Hilmi Türemiş, "Annem tavukları beslemek için dışarı çıkmış. Yukarıdan bir, iki taş düşmüş. Taş düşerken babam da oradaydı. Eşim alt kattaydı. Annem hemen haber vermiş. Şimdi eve dayandı. Evi ittirme riski var. AFAD'ı bekliyoruz. Sanırım son karar pazartesi günü verilecek. Eşyalarımız, dolabımız, elbisemiz kaldı. Çok mağdur durumdayız. Evimiz yıkılmak üzere. Sonucun ne olacağını bekliyoruz" dedi. Kaç riskli bina olduğu sorulan Türemiş, "Arkada 3 villa var. 2 de arkada var, 5 tane. Bizim bina ile 6. Şu an yıkılma riski nedeniyle polisler eve girmemize izin vermiyor" diye konuştu.

'EVİN İÇİ TAŞ DOLDU'

Hilmi Türemiş, "Kesonlar eve dayandığı için üst kapıdan ikinci kata taş girdi. Evin için taş doldu. Taşlar demir kapıyı kırdı" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, toprak kayması sonucu Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan bir istinat duvarı yıkıldı. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
