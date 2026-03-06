Haberler

Alanya'da parkta fenalaşan kişi hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, parkta otururken fenalaşan 69 yaşındaki Tuğrul Kurtoğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir parkta oturduğu sırada fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir parkta bankta oturan 69 yaşındaki Tuğrul Kurtoğlu, aniden fenalaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurtoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurtoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
