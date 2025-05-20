Alanya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Alanya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosikletin sürücüsü ve bir yolcusu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Alış (24) ile beraberindeki Medine Badirova (25) hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam Avsallar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne giden Kazım Alış'ın kullandığı 07 BPP 908 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 51 S 0241 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazım Alış ile beraberindeki Medine Badirova savrularak düştü.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazım Alış ve Medine Badirova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alış ve Badirova'nın cansız bedenleri Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu

Son İBB operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu
Devlet Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik

Bahçeli'den Galatasaray'a tebrik
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde

Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.