Alanya'da motosiklet kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kazım Alış (24) ile beraberindeki Medine Badirova (25) hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam Avsallar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne giden Kazım Alış'ın kullandığı 07 BPP 908 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 51 S 0241 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazım Alış ile beraberindeki Medine Badirova savrularak düştü.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kazım Alış ve Medine Badirova'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Alış ve Badirova'nın cansız bedenleri Alanya Belediye Mezarlığı Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.