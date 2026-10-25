Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde minibüsle çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsünün ALKÜ Rekreasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Oba Mahallesi'nde, Yağnur Damla Karaaslan'ın (20) kullandığı 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Dadaşlar Caddesi'nden sahil yoluna inen M.C.S. (54) idaresindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karaaslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Yağnur Damla Karaaslan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satışı yarın 13.55'te başlıyor! Kış sezonunda 70 sefer yapılacak

Efsane kış yolculuğu için bilet saati belli oldu: Yarın 13.55
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Nev Karacaahmet'te toprağa verildi

Nev'in ardından acı detay: Annesi ölünce kendine hiç bakmadı
Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün, bu bir elveda değil

Genç şarkıcıdan annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi
Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı! Cenazeye sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı

Bir evladın en acı günü! Babasının tabutuna omuz verdi
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken bir isim vardı
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı

Dev maça saatler kala Mourinho'dan ses getirecek Arda Güler kararı