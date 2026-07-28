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Alanya'da hırsızlık: 2 tutuklama

Alanya'da hırsızlık: 2 tutuklama
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden para ve ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinden para ve ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 500 avro ile 2 çift ayakkabı çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin N.A.Y. (23) ve T.A. (20) olduğunu belirledi.

Şüpheliler Çarşı Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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