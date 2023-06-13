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Aile sağlığı merkezinde vahşet! Önce doktor eşini sonra da kendini öldürdü

Güncel Haberler

Antalya'da bir aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktor ile yanına gelen kocası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçağa sarılan şahıs, önce eşi Melek B.'yi öldürdü, ardından da silahla intihar etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

Aile sağlığı merkezinde vahşet! Önce doktor eşini sonra da kendini öldürdü

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi. Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.

Aile sağlığı merkezinde vahşet! Önce doktor eşini sonra da kendini öldürdü

Aile sağlığı merkezinde vahşet! Önce doktor eşini sonra da kendini öldürdü

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel

İntihar Alanya Aile 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Niyet belli. Hem bıçak , hem tabanca...

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