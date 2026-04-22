Haberler

Alanya'da 23 Nisan'a özel 'Kızılkule' temalı resim sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrencilerin katıldığı 'Çocuk Gözüyle Kızılkule' resim yarışmasında 44 eser sergileniyor. Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen sergide eserlerin açılışına yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Çocuk Gözüyle Kızılkule" resim yarışması sona erdi.

Yarışma sonunda 44 eser, tarihi Kızılkule'de düzenlenen etkinlikle sergilendi.

Serginin açılışına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Koçak, öğrencilerin sergiledikleri eserlerin önemine değinerek, öğrencileri emek ve özverilerinden dolayı tebrik etti.

Sergi, 26 Nisan Pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

