Alanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA