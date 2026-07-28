Alanya'da tur teknesi kavgası: 2 tekne mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalışanları arasında kavga çıkan iki tur teknesi, belediye ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle ticari faaliyetten menedildi.

Çarşı Mahallesi'ndeki Alanya Balıkçı Barınağı'nda faaliyet gösteren iki tur teknesinin çalışanları arasında yaşanan olayın ardından, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İnceleme sonucunda olayla ilgisi bulunduğu belirlenen iki tur teknesi mühürlenirken, işletmelere idari işlem uygulanarak geçici süreyle ticari faaliyetten men cezası verildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, kentin huzurunu ve imajını zedeleyen hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Kuralları ihlal eden ve kamu düzenini bozan durumlarda yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurgulayan Özçelik, zabıta ekiplerinin kent genelindeki denetimlerini sürdürdüğünü, kamu düzenini tehdit eden her türlü olumsuzluğa karşı güvenlik güçleriyle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA