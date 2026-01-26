Haberler

ALANYA'DA BIÇAKLI VE ZİNCİRLİ KAVGA KAMERADA; 7 GÖZALTI

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı ve zincirli kavgada 7 kişi yaralandı ve gözaltına alındı. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve zincirli kavgada yaralanan 7 şüpheli, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Kavga sonrası araçlarıyla olay yerinden kaçan ve yaralı oldukları belirlenen 4 şüpheli, polisin takibi ile Hacet Mahallesi'nde yakalandı. Diğer 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye götürülen yaralılar A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G., H.G., tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde; tarafların birbirlerine zincirlerle saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
