Antalya'da 7 yaşındaki Rus çocuk, otelin havuzunda boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde tatil yapan Rus ailenin 7 yaşındaki kızları Nikol Lazareva, havuza girdi. Bir süre sonra çırpınarak yardım isteyen çocuk sudan çıkarıldı. Minik kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 7 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu. Türkler Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Nikol Lazareva (7) yüzmek için havuza girdi.

ÇIRPINMAYA BAŞLAYINCA FARK ETTİLER

Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lazareva'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.