Alanya'da 7 Bin 857 Şişe Sahte Parfüm İmha Edildi
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda artan seyyar satıcılara yönelik denetimleri sıklaştırarak, 7 bin 857 şişe sahte parfüm ele geçirdi. Sahte parfümler, silindirle ezilerek imha edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 7 bin 857 şişe sahte parfüm imha edildi.
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda artan seyyar satıcılara yönelik denetimleri sıklaştırdı.
Halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretilen sahte parfümleri satan kişilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin 857 şişe sahte parfüm ele geçirdi.
Sahte parfümler, silindirle ezilerek imha edildi.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.